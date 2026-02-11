Navamedic ASAShs Aktie
WKN DE: A0JKUU / ISIN: NO0010205966
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Navamedic AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Navamedic AS wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,120 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,77 Prozent auf 163,7 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,630 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch -0,310 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 572,0 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 531,4 Millionen NOK waren.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
