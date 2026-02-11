Ausblick: Navamedic AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Navamedic AS wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,120 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,77 Prozent auf 163,7 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,630 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch -0,310 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 572,0 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 531,4 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at