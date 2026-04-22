Navamedic ASAShs Aktie
WKN DE: A0JKUU / ISIN: NO0010205966
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Navamedic AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Navamedic AS wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,410 NOK je Aktie erzielt worden.
Navamedic AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,010 NOK, gegenüber -0,980 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 662,0 Millionen NOK im Vergleich zu 565,4 Millionen NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navamedic ASAShs
|
22.04.26
|Ausblick: Navamedic AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Navamedic AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Navamedic AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Navamedic ASAShs
Aktien in diesem Artikel
|Navamedic ASAShs
|1,80
|-1,91%