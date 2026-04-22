Ausblick: Navamedic AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Navamedic AS wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,410 NOK je Aktie erzielt worden.

Navamedic AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,010 NOK, gegenüber -0,980 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 662,0 Millionen NOK im Vergleich zu 565,4 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at