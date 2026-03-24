Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Navan A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Navan A wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,222 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 132,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,2 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,228 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,330 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 686,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 536,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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