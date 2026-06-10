Ausblick: Navan A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Navan A lädt am 10.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 30,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 205,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 157,5 Millionen USD umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,177 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 871,7 Millionen USD, gegenüber 702,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at