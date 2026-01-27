Navient Aktie
WKN DE: A11132 / ISIN: US63938C1080
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Navient gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Navient wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,314 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 159,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 83,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 979,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,062 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 667,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,26 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
