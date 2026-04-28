Navient Aktie
WKN DE: A11132 / ISIN: US63938C1080
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Navient gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Navient wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Navient noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 82,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 141,5 Millionen USD gegenüber 828,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,693 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 598,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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