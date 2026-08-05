Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Navient wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,199 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Navient 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 82,27 Prozent auf 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Navient noch 806,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,714 USD aus. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 595,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at