Navient Aktie
WKN DE: A11132 / ISIN: US63938C1080
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Navient wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,199 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Navient 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 82,27 Prozent auf 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Navient noch 806,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,714 USD aus. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 595,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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