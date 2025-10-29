Ausblick: Navient verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Navient wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,178 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Navient ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 164,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 83,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 999,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 671,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at