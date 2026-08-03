Navigator Holdings Aktie

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WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Navigator präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Navigator präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Navigator noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 139,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 525,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 587,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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