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WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Navigator vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Navigator wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,406 USD. Das entspräche einer Verringerung von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Navigator in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 134,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 153,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 551,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 587,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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