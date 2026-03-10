Navigator Holdings Aktie

Navigator Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Navigator veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Navigator stellt am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,405 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,65 Prozent erhöht. Damals waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Navigator in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 142,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 144,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,19 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 543,9 Millionen USD, gegenüber 566,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Navigator Holdings Ltd 17,70 -1,12% Navigator Holdings Ltd

