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WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Navigator veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Navigator wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,398 USD je Aktie gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 137,7 Millionen USD gegenüber 151,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 534,1 Millionen USD, gegenüber 587,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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