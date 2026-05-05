Navigator Holdings Aktie
WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Navigator veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Navigator wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,398 USD je Aktie gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 137,7 Millionen USD gegenüber 151,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 534,1 Millionen USD, gegenüber 587,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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