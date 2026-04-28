Ausblick: Navin Fluorine International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Navin Fluorine International präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 35,27 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 19,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 127,60 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 58,20 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 32,92 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at