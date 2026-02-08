Navin Fluorine International Aktie
Ausblick: Navin Fluorine International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Navin Fluorine International wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 29,26 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 73,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 16,86 INR erwirtschaftet wurden.
18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 32,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,06 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,00 Milliarden INR aus.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 106,58 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 58,20 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,27 Milliarden INR, gegenüber 23,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
