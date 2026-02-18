Navios Maritime Partners LP Partnership Units Aktie

Navios Maritime Partners LP Partnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJPH / ISIN: MHY622674098

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Navios Maritime Partners LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Navios Maritime Partners LP Partnership Units präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Navios Maritime Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 328,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent verringert.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,87 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 11,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

