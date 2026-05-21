Ausblick: Navios Maritime Partners LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Navios Maritime Partners LP Partnership Units wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,77 USD aus. Im letzten Jahr hatte Navios Maritime Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Navios Maritime Partners LP Partnership Units im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 317,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,30 USD im Vergleich zu 9,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at