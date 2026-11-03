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Navios Maritime Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A2PJPH / ISIN: MHY622674098

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Navios Maritime Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Navios Maritime Partners LP Partnership Units wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,55 Prozent auf 380,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Navios Maritime Partners LP Partnership Units noch 346,9 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,05 USD je Aktie, gegenüber 9,59 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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