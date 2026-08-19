Navios Maritime Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2PJPH / ISIN: MHY622674098
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Navios Maritime Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Navios Maritime Partners LP Partnership Units wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Navios Maritime Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 USD je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 361,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 327,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navios Maritime Partners LP Partnership Units
Analysen zu Navios Maritime Partners LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|Navios Maritime Partners LP Partnership Units
|83,58
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.