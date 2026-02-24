Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie

Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor

Navitas Semiconductor lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 61,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Navitas Semiconductor einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,208 USD, gegenüber -0,460 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 45,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 83,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten