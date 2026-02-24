Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor
Navitas Semiconductor lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 61,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Navitas Semiconductor einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,208 USD, gegenüber -0,460 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 45,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 83,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
