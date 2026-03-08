Nayax Aktie

Nayax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nayax wird am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,259 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 ILS erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 120,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 329,3 Millionen ILS erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,828 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,580 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 401,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 1,16 Milliarden ILS im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

