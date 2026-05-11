Nayax Aktie
WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nayax lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nayax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 ILS in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 105,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 293,0 Millionen ILS erzielt wurde.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,892 USD, gegenüber 3,31 ILS je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 514,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden ILS im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nayax Ltd Registered Shs Unitary
|
07:01
|Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: Nayax verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nayax Ltd Registered Shs Unitary
Aktien in diesem Artikel
|Nayax Ltd Registered Shs Unitary
|69,02
|-4,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.