Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nayax lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nayax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 ILS in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 105,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 293,0 Millionen ILS erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,892 USD, gegenüber 3,31 ILS je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 514,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden ILS im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at