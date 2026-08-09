Nayax Aktie
WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nayax informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nayax präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nayax 1,13 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 116,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 342,3 Millionen ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD im Vergleich zu 3,31 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 514,9 Millionen USD, gegenüber 1,38 Milliarden ILS ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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