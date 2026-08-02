Nazara Technologies Aktie

Nazara Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE418L01047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nazara Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nazara Technologies präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,400 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nazara Technologies 1,93 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,25 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,62 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,90 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,29 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nazara Technologies Limited Registered Shs

mehr Nachrichten