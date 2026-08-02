Ausblick: Nazara Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nazara Technologies präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,400 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nazara Technologies 1,93 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,25 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,62 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,90 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,29 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at