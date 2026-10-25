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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nazara Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nazara Technologies wird am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,833 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nazara Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,850 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 40,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,39 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,26 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,13 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,62 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,52 Milliarden INR, gegenüber 18,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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