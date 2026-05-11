Ausblick: Nazara Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nazara Technologies lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,527 INR aus. Im letzten Jahr hatte Nazara Technologies einen Verlust von -0,060 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Nazara Technologies nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 4,45 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,20 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,10 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,37 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,22 Milliarden INR, gegenüber 16,24 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at