ISIN: INE418L01047

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nazara Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nazara Technologies wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,363 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,960 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Nazara Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,62 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,37 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,76 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 16,24 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nazara Technologies Limited Registered Shs

