Ausblick: NBT Bancor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NBT Bancor gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NBT Bancor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 762,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 906,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at