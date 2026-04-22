NBT BancorpShs Aktie

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WKN: 923685 / ISIN: US6287781024

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: NBT Bancor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NBT Bancor wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,977 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NBT Bancor 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll NBT Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 185,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,21 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,19 USD je Aktie, gegenüber 3,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 763,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 906,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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