NCAB Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBA2 / ISIN: SE0017160773
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: NCAB Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NCAB Group Registered gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,360 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 SEK je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NCAB Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden SEK im Vergleich zu 958,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 SEK, gegenüber 1,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,33 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,74 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NCAB Group AB Registered Shs
|
22.04.26
|Ausblick: NCAB Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: NCAB Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: NCAB Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: NCAB Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NCAB Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NCAB Group AB Registered Shs
|6,83
|2,09%