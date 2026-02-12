Ausblick: NCAB Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCAB Group Registered wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass NCAB Group Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 913,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 830,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,17 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,36 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,76 Milliarden SEK, gegenüber 3,61 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at