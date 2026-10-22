NCAB Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBA2 / ISIN: SE0017160773
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: NCAB Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NCAB Group Registered wird am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,592 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NCAB Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden SEK im Vergleich zu 949,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,10 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,84 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,74 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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