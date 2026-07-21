Ausblick: NCAB Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NCAB Group Registered wird am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCAB Group Registered noch 0,220 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,11 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,10 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,65 Milliarden SEK, gegenüber 3,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at