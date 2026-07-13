Ausblick: NCC (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NCC (A) lädt am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,56 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCC (A) noch 4,78 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,61 Prozent auf 14,45 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,99 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,45 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 55,47 Milliarden SEK, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at