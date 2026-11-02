Ausblick: NCC (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCC (A) stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,44 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCC (A) 5,46 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NCC (A) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,77 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 14,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,66 SEK im Vergleich zu 1,45 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 51,30 Milliarden SEK, gegenüber 55,72 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net