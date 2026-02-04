Ausblick: NCC (B, FRIA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NCC (B, FRIA) wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,50 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCC (B, FRIA) 7,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll NCC (B, FRIA) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,40 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NCC (B, FRIA) 20,32 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,18 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,08 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 56,14 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 61,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at