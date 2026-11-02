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WKN: 880767 / ISIN: SE0000117970

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: NCC (B, FRIA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NCC (B, FRIA) wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,44 SEK. Dies würde einer Verringerung von 37,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NCC (B, FRIA) 5,46 SEK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NCC (B, FRIA) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,77 Milliarden SEK im Vergleich zu 14,17 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,66 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 51,30 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 55,72 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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