NCC AB Aktie
WKN: 880767 / ISIN: SE0000117970
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: NCC (B, FRIA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NCC (B, FRIA) öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,850 SEK. Dies würde einen Verlust von 33,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem NCC (B, FRIA) -1,390 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NCC (B, FRIA) in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,99 Milliarden SEK im Vergleich zu 11,08 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,80 SEK im Vergleich zu 1,45 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 57,75 Milliarden SEK, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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