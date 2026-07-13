Ausblick: NCC (B, FRIA) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NCC (B, FRIA) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,56 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NCC (B, FRIA) 4,78 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,61 Prozent auf 14,45 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,99 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 55,47 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 55,72 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at