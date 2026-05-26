Ausblick: nCino gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

nCino wird am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,274 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte nCino noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 155,8 Millionen USD – ein Plus von 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem nCino 144,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 642,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 594,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at