Ausblick: nCino stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

nCino präsentiert in der am 01.09.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2022 endete.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 97,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 46,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,285 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 402,1 Millionen USD, gegenüber 273,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at