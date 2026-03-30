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WKN DE: A3DC14 / ISIN: US63947X1019

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: nCino zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

nCino äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,215 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte nCino ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 147,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 141,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,905 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 593,0 Millionen USD, gegenüber 540,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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