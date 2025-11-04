Ausblick: NCR ATMCo LLC Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NCR ATMCo LLC Registered veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCR ATMCo LLC Registered noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,42 Prozent auf 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NCR ATMCo LLC Registered noch 1,08 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at