NCR ATMCo LLC Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A3EQWM / ISIN: US63001N1063

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: NCR ATMCo LLC Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NCR ATMCo LLC Registered wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,975 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCR ATMCo LLC Registered noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NCR ATMCo LLC Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,35 Milliarden USD generiert wurden.

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