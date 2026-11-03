NCR ATMCo LLC Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3EQWM / ISIN: US63001N1063
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: NCR ATMCo LLC Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NCR ATMCo LLC Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NCR ATMCo LLC Registered ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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