Ausblick: NCR ATMCo LLC Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NCR ATMCo LLC Registered veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,873 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCR ATMCo LLC Registered 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 980,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,85 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at