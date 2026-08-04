Ausblick: NCR informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NCR lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NCR die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCR -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 22,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 516,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 666,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,905 USD im Vergleich zu 0,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,21 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at