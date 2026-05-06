Ausblick: NCR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCR präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCR noch -0,150 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 579,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NCR einen Umsatz von 617,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,906 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at