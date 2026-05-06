NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: NCR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NCR präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCR noch -0,150 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 579,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NCR einen Umsatz von 617,0 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,906 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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