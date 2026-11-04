NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NCR zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NCR wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,276 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 538,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,916 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,300 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,69 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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