NCsoft Aktie
WKN: 626807 / ISIN: KR7036570000
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: NCsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
NCsoft wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2556,57 KRW aus. Im letzten Jahr hatte NCsoft einen Verlust von -329,000 KRW je Aktie eingefahren.
NCsoft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,12 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15815,90 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4728,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.529,94 Milliarden KRW, gegenüber 1.578,12 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
