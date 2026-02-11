Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nebius äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nebius 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 552,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nebius 37,9 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,166 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 550,4 Millionen USD, gegenüber 117,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at